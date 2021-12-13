УЕФА опубликовал результат повторной жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов
Берн, 13 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. 13 декабря состоялась повторная жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Результаты первой жеребьевки были отменены из-за технической ошибки (шарики «МЮ» и «Ливерпуля» попали не в те корзины).
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Чемпионов
Итоги жеребьевки:
«Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»
«Спортинг» — «Манчестер Сити»
«Бенфика» — «Аякс»
«Челси» — «Лилль»
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
«Вильярреал» — «Ювентус»
«Интер» — «Ливерпуль»
«Пари Сен-Жермен» — «Реал»
Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил против повторной жеребьевки. По результатам первого жребия «сливочным» предстояло бы сыграть с португальской «Бенфикой».