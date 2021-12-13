Минск, 13 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. «Республика Кения демонстрирует очевидные успехи в своем развитии и пользуется заслуженным вниманием международного сообщества», — констатировал Александр Лукашенко, поздравляя с Днём Независимости президента Кении Ухуру Кениату.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кения

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По мнению Лукашенко, созданные отношения между бывшим регионом Российской империи и бывшей колонией Великобритании «создают хороший фундамент для полного раскрытия имеющегося потенциала двустороннего взаимодействия». В частности, отметил он, «укреплению связей будет способствовать более тесное сотрудничество в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, а также совместная реализация проектов в других сферах, которые представляют взаимный интерес», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. В официальном сообщении также сказано, что Лукашенко пожелал лидеру африканской страны «крепкого здоровья и осуществления всех планов, а жителям Кении — мира и согласия».

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