Киев, 13 декабря, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Муниципалитет Киева проверяет состояние бомбоубежищ и готовится к проведению учений с оповещением населения о нападении, сообщил 13 декабря журналистам заместитель главы Киевской городской администрации Андрей Крищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Начнем с бомбоубежищ. Это старые еще советские конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на множество людей. Такие объекты мы проверили. Многие из них, к сожалению, в частной собственности», — рассказал Крищенко, отвечая на вопрос о подготовке Киева к возможному «российскому нападению».

При этом Крищенко отметил, что муниципалитет планирует проводить разъяснительную работу, чтобы люди знали, что делать, услышав вой сирен.

«Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через несколько недель уже будем включать сирены и будем проводить учебу, чтобы люди без паники понимали, что делать», — рассказал Крищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины восьмой год заявляют о идущей «российско-украинской» войне, в то же время утверждая, что «российский агрессор» готовится напасть.