Рига, , 18:50 — REGNUM В шпионаже в пользу России обвинили власти Латвии российского гражданина, сообщает 13 декабря LETA. Обвиняется он в рамках уголовного дела, возбуждённого в Латвии в отношении депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса.

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Российского гражданина в Латвии обвинили в незаконном сборе не подлежащей разглашению информации. По версии латвийских властей, он собирал секретные сведения, чтобы затем передать их иностранному государству.

Кроме того, в Латвии возбудили уголовные дела в отношении ещё двух человек.

Напомним, в Латвии 9 декабря депутаты сейма одобрили решение об уголовном преследовании Адамсонса — по просьбе латвийской генпрокуратуры. Латвийского депутата обвинили в шпионаже в пользу России.

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