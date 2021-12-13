Москва, , 19:15 — REGNUM Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) озвучил Гулливера в мультфильме «Гулливер возвращается». Об этом Манукян сообщил 13 декабря в историях личного Instagram-аккаунта.

Блогер Дава (Давид Манукян) Скриншот с YouTube

«Мне дали главную роль… Меня эмоции переполняют, потому что это первый опыт», — поделился блогер своей радостью с подписчиками. Премьера мультфильма запланирована на февраль 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что производством мультфильма «Гулливер возвращается» занималась украинская студия «Квартал 95». Проект вышел в прокат на Украине ещё в августе 2021 года.

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