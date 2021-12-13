Минск, 13 декабря, 2021, 18:46 — ИА Регнум. «Руководствуясь данным принципом, Туркмения вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, является примером миролюбия и добрососедства», — заявил Александр Лукашенко в поздравлении, направленном 12 декабря туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Туркмении

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Поздравляя туркменского товарища с государственным праздником среднеазиатской постсоветской республики — Международным днём нейтралитета, Лукашенко констатировал: «Исторически сложившиеся дружественные отношения между Минском и Ашхабадом послужат надежным фундаментом для развития конструктивного политического диалога, активизации экономических и гуманитарных контактов».

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