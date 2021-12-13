Тирана, , 19:04 — REGNUM Бывшего генерального прокурора Албании Адриатика Лалу 13 декабря арестовали в Риме. Об этом сообщило албанское новостное агентство Lapsi.

Прокурор «Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 сентября 2021 г. Специальный апелляционный суд вынес приговор об осуждении Лалы на два года тюремного заключения и постановил о конфискации его собственности за незадекларированные расходы.

Напомним, ранее Лала публично вступал в полемику с США.

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