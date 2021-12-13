Тирана, 13 декабря 2021, 19:04 — REGNUM Бывшего генерального прокурора Албании Адриатика Лалу 13 декабря арестовали в Риме. Об этом сообщило албанское новостное агентство Lapsi.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 сентября 2021 г. Специальный апелляционный суд вынес приговор об осуждении Лалы на два года тюремного заключения и постановил о конфискации его собственности за незадекларированные расходы.
Напомним, ранее Лала публично вступал в полемику с США.
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