Москва, , 18:41 — REGNUM В Москве журналистам представили мюзикл «ZUMER», премьера которого состоится 15−16 декабря в московском центре дизайна ARTPLAY. Постановку организовало Российское движение школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.».

Артисты, на выход! Андрей Чепакин, ИА REGNUM

Подготовка необычного спектакля началась два месяца назад — после того, как в первой половине октября прошли актерские кастинги среди активистов РДШ. Актерами мюзикла наряду со взрослыми звездами — Анастасией Стоцкой и Родионом Газмановым — стали 84 талантливых школьника от 8 до 15 лет. Они должны были преодолеть два этапа отбора — онлайн-просмотры и очные пробы.

Ирина Плещева. Автор «По итогу поступивших заявок у нас очные просмотры прошли более 700 детей — и 75 из них из 27 регионов России приехали уже 7 числа в Москву и находятся на репетициях», — рассказала исполнительный директор РДШ

Она отметила, что для команды организаторов и приезд ребят с родителями в столицу (для многих из них — это впервые), и сам спектакль, который покажут в том числе подопечным социальных центров Москвы и Подмосковья, — возможность дать всем «прикоснуться к новогоднему чуду».

О творческой части проекта рассказал директор АНО «ArtMasters» Борислав Володин: «Мы постарались объединить не только современные сценические технологии, но и общепринятые классические ценности нашего общества — семья, любовь, дружба. Название мюзикла ZUMER отсылает к школьникам поколения Z. Мы расскажем историю о мальчике, который однажды скачивает приложение ZUMER, где создаёт свой виртуальный аватар, который впоследствии обретает физическую форму, и реальная жизнь становится виртуальной. Наши герои сталкиваются с реальными проблемами для того, чтобы вернуться из виртуального мира в реальную жизнь. Вот такое путешествие ждёт наших зрителей уже в ближайшее время. Над художественными образами этого сложного мюзикла работали сразу 10 финалистов чемпионата ArtMasters. Очень здорово, что финалисты прошлого года и этого года будут интегрированы в проект».

Один из создателей мюзикла, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, принимает самое активное участие в репетициях.

Автор «Два дня назад я был на генеральном прогоне и могу сказать про невероятную энергию — две репетиции по 3 часа. Они настолько вовлечены, все 6 часов при мне провели, не отрываясь, никто никуда не уходил — меня это поразило. Эти горящие глаза, ребята понимают, что они творят. Главное — все вместе делают одно соборное дело. Для подростков нет такой новогодней радости, как для детей помладше, которые ходят на новогодние ёлки. Это идеальный продукт перед Новым годом именно для подростков», — рассказал он.

Главный режиссер Сергей Хацкевич поделился тем же наблюдением: «Ребята настолько активны, они так горят — мы уверены, что всё получится».

Автор «Основная мысль, которую мы закладываем, — ценить своё время очень важно. Основная концепция — первый в мире детский иммерсивный мюзикл, зрители попадут в уникальное гиперпространство, где развернётся невероятная история», — подчеркнул режиссер.

Главные роли в мюзикле исполнят пятнадцатилетние Роман Межов из Санкт-Петербурга и Алина Шемонаева из Москвы. Ребята присутствовали на пресс-конференции по видеосвязи — прямо из репетиционного зала.

Автор «У нас невероятные эмоции, бешеный адреналин. Я очень рад, что получаю такой колоссальный опыт, такое замечательное знакомство с новыми друзьями со всех уголков страны. Я невероятно благодарен за такую предоставленную возможность Российскому движению школьников», — рассказал Роман Межов.

Автор «Вообще репетиции у нас идут по 8−10 часов! К нам приезжают разные гости. Недавно к нам приехал Игорь Игоревич Матвиенко, он дал свои ценные наставления, он является автором нашей главной песни, которую мы постоянно поём. Мы все наставления учли и покажем свой результат 15 и 16 декабря», — отметила Алина Шемонаева.

Ирина Плещева рассказала, что РДШ не оценивает этот мюзикл только как новогоднее мероприятие и планирует в дальнейшем организовать его гастроли.