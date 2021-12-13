Новогоднее чудо: РДШ представляет мюзикл «ZUMER»
Москва, 13 декабря, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Москве журналистам представили мюзикл «ZUMER», премьера которого состоится 15−16 декабря в московском центре дизайна ARTPLAY. Постановку организовало Российское движение школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.».
Подготовка необычного спектакля началась два месяца назад — после того, как в первой половине октября прошли актерские кастинги среди активистов РДШ. Актерами мюзикла наряду со взрослыми звездами — Анастасией Стоцкой и Родионом Газмановым — стали 84 талантливых школьника от 8 до 15 лет. Они должны были преодолеть два этапа отбора — онлайн-просмотры и очные пробы.
Она отметила, что для команды организаторов и приезд ребят с родителями в столицу (для многих из них — это впервые), и сам спектакль, который покажут в том числе подопечным социальных центров Москвы и Подмосковья, — возможность дать всем «прикоснуться к новогоднему чуду».
О творческой части проекта рассказал директор АНО «ArtMasters» Борислав Володин: «Мы постарались объединить не только современные сценические технологии, но и общепринятые классические ценности нашего общества — семья, любовь, дружба. Название мюзикла ZUMER отсылает к школьникам поколения Z. Мы расскажем историю о мальчике, который однажды скачивает приложение ZUMER, где создаёт свой виртуальный аватар, который впоследствии обретает физическую форму, и реальная жизнь становится виртуальной. Наши герои сталкиваются с реальными проблемами для того, чтобы вернуться из виртуального мира в реальную жизнь. Вот такое путешествие ждёт наших зрителей уже в ближайшее время. Над художественными образами этого сложного мюзикла работали сразу 10 финалистов чемпионата ArtMasters. Очень здорово, что финалисты прошлого года и этого года будут интегрированы в проект».
Один из создателей мюзикла, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, принимает самое активное участие в репетициях.
Главный режиссер Сергей Хацкевич поделился тем же наблюдением: «Ребята настолько активны, они так горят — мы уверены, что всё получится».
Главные роли в мюзикле исполнят пятнадцатилетние Роман Межов из Санкт-Петербурга и Алина Шемонаева из Москвы. Ребята присутствовали на пресс-конференции по видеосвязи — прямо из репетиционного зала.
Ирина Плещева рассказала, что РДШ не оценивает этот мюзикл только как новогоднее мероприятие и планирует в дальнейшем организовать его гастроли.