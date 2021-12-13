Тюмень, , 18:38 — REGNUM В Тюменской области сельчанина оштрафовали за угрозу отрезать главе поселения голову. Об этом сообщает пресс-служба Голышмановского районного суда.

Нож Mr Seb

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что инцидент произошёл в Аромашевском районе Тюменской области 5 октября 2021 года. Глава Новоберёзовского сельского поселения Михаил Сухоруков вместе с социальным работником пришёл проверить условия проживания ребёнка, так как поступили сведения, что молодая женщина появляется по ночам в различных местах с младенцем на руках.

Мать с ребёнком находились в квартире сожителя. В момент инспекции, пьяный сожитель повёл себя агрессивно, с ножом в руках высказывал угрозы представителю власти, в том числе обещая голову отрезать, вспороть живот. На суде сельчанин признал своё поведение недопустимым и принёс извинения главе поселения. Суд оштрафовал его на шесть тысяч рублей за угрозы по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).