Доха, , 19:38 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамин бен Хамад Аль Зани встретился 13 декабря с президентом Уругвая Луисом Лакалем Поу в резиденции главы государства в Амири Диван, передаёт уругвайское информагентство El Pais.

Катар Larry Johnson

Как сообщается, лидеры обсудили «двусторонние отношения и пути их улучшения, в частности в дипломатической, образовательной и спортивной сферах», а также «рассмотрели вопросы, представляющие общий интерес».

Помимо глав государств, в приеме участвовали представители катарского кабинета. По итогам встречи было подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований для «обладателей дипломатических, частных, официальных или миссионерских титулов», а также несколько меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в области спорта и молодёжной политики, образования и дипломатической подготовки.

Лакаль также встретился с группой катарских бизнесменов с целью установления долгосрочных деловых союзов.

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