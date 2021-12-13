Афины , , 18:37 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и архиепископ Афинский и всей Греции Иероним подтвердили важность последовательного продвижения программы вакцинации, сообщает AMNA 13 декабря.

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Мицотакис и архиепископ Иероним встретились в понедельник, 13 декабря, и обсудили актуальные для страны проблемы. Стороны подчеркнули, что продвижение прививочной кампании особенно актуально в районах с низким охватом вакцинацией.

Согласно совместному заявлению для прессы, обе стороны подчеркнули важность строгого соблюдения мер профилактики и защиты от COVID-19.