Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM За время прививочной кампании к началу текущей недели в Петербурге первичную вакцинацию от коронавируса прошли более 2 млн 750 тыс. человек. Об этом сообщил 13 декабря губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он также рассказал о режиме работы городской системы здравоохранения в период новогодних каникул.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Беглов отметил, что благодаря, в том числе, массовой вакцинации, продолжится процесс возвращения стационаров из режима ковид-госпиталей к штатной работе.

«Продолжаем наращивать объемы плановой медицинской помощи петербуржцам. Возвращаем стационары из «красной зоны». Следующей вернется в обычный режим работы 20-я городская больница в Московском районе», — сообщил губернатор.

По его оценке, эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается напряженной, но контролируемой.

Беглов отметил, что на праздничный новогодний период составлен график дежурств медицинских стационаров, в эти дни будет задействовано 496 бригад скорой помощи. Круглые сутки будут работать три центра компьютерной томографии, еще пять КТ-центров будут открыты для пациентов с 8 утра до 22 часов. В текущем режиме будут работать лаборатории, делающие ПЦР-тесты на коронавирус.

«Отдельно отмечу, что 31 декабря, 1 и 7 января в нашем городе открыты дежурные пункты вакцинации. В остальные дни каникул будут работать все стационарные прививочные пункты Петербурга», — сказал губернатор.

Он призвал вакцинироваться от коронавируса всех, кто еще не сделал этого, чтобы спокойно пройти новогодний период.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пациентов с ковидом в реанимациях Петербурга превысило 600 человек