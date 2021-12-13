Афины , 13 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Отлаженная охрана границ спасает жизни людей, заявил греческий министр миграции Нотис Митарахи, выступая на специальном мероприятии парламентских комитетов по европейским делам и государственному управлению, общественному порядку и правосудию на Конференции, посвященной будущему Европы. Об этом сообщает AMNA 13 декабря.

Греция

«Число пропавших без вести и погибших мигрантов в 2021 году (28 человек) является историческим минимумом по сравнению с предыдущими пятью годами и особенно в 2016 году, когда потери составили 436 человек», — сказал Митарахи, добавив, что «наш долг — защитить человеческую жизнь и ликвидировать схемы контрабандистов, которые жертвуют жизнями во имя незаконной прибыли».

Что касается дебатов в ЕС о новой системе эффективного управления миграционным давлением, он отметил, что «Греция возьмет на себя свою долю ответственности, требуя прозрачного и автоматизированного механизма солидарности, основанного на переселении, который предотвратит накопление давления на внешних границах с течением времени».

Новый Пакт о миграции и убежище должен обеспечить управляемый уровень потоков. Это должно быть достигнуто путем развития сотрудничества с третьими странами — государствами транзита и происхождения, путем поддержки юридических каналов, а также путем усиления охраны границ в свете усилий третьих стран по инструментализации мигрантов и беженцев добавил министр. Он пояснил: «Греция приняла посредством юридических процедур и в координации с международными организациями 700 граждан Афганистана, в основном женщин-чиновников, депутатов, судей, адвокатов, чья жизнь была в опасности, а также членов их семей. Она приняла закон о сезонных работников с пятилетними разрешениями на работу, которым дадут право оставаться в Греции в течение девяти месяцев в году, одновременно укрепляя сотрудничество с третьими странами происхождения экономических мигрантов, такими как Бангладеш».

По мнению Митарахи, у Европы есть будущее — будущее справедливости, безопасности, человечности.