София, 13 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. С января 2022 года природный газ для потребителей в Болгарии подорожает в среднем на 14%. Об этом со ссылкой на руководство компании «Булгаргаз» 13 декабря сообщила софийская газета «Факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам аналитиков компании, очередные изменения связаны с повышением цен на «голубое топливо» на мировых рынках. «Мы будем делать все возможное, чтобы минимизировать затраты наших клиентов», — пообещали в компании.

В то же время «Булгаргаз» подал на рассмотрение Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии обновленный рыночный прогноз, в котором обосновал указанные тарифы «экономической необходимостью».

«Для дальнейшего эффективного функционирования болгарской газотранспортной отрасли необходимы дополнительные средства», — говорится в документе.

Напомним, ранее Болгарию захлестнула волна манифестаций против повышения тарифов на газ, электроэнергию, водоснабжение и отопление. На данный момент более 75% болгар не могут вовремя и в полном объеме оплачивать услуги ЖКХ.