Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Верховный суд США попросил администрацию президента Джо Байдена высказать свое мнение о том, должны ли судьи рассматривать иск компании Bayer, пытающейся избежать выплат потребителям, которые утверждают, что гербицид Roundup для уничтожения сорняков вызывает рак. Об этом 13 декабря сообщает Reuters.

Bayer Sebastian Rittau

Стремясь избежать миллиардных убытков, в августе компания подала петицию в суд с требованием отменить решение о выплате $25 млн жителю Калифорнии Эдвину Хардеману, который, как он утверждал, заболел раком в результате использования Roundup.

Генеральный солиситор США Элизабет Прелогар в ближайшие месяцы предоставит записку, выражающую точку зрения администрации.

Напомним, что Bayer проиграла уже три масштабных разбирательства в связи с Roundup. Каждому истцу были выплачены десятки миллионов долларов.