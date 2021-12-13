Киев, 13 декабря, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Россия оказывает давление на Украину с целью взятия республики под контроль, сообщили 13 декабря в пресс-службе украинского минобороны. В ведомстве называют «сложной» ситуацию на границе с Украиной.

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Как заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр, Россия занимается сосредоточением войск у границ «с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства».

Она также обвинила Россию в том, что Москва хочет «восстановления полного контроля над Украиной».

Кроме того, если верить украинской чиновнице, российское руководство с помощью войск у границ оказывает давление на украинское руководство и на власть других стран «для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, крайне важным для Российской Федерации».