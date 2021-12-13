Москва, 13 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина стала гостем шоу «А поговорить?» для одноимённого YouTube-канала. Зрители активно обсуждают её интервью 13 декабря.

Скриншот с YouTube Екатерина Мизулина

В ролике Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование, а также что кто-то якобы даёт музыканту «определённый файл с темами, которые необходимо затрагивать» в его творчестве. Глава Лиги безопасного интернета сослалась на СМИ, которые публиковали эту информацию, однако не уточнила названий этих изданий. Пользователи Сети раскритиковали гостя шоу за отсутствие конкретной позиции относительно тем, о которых её спрашивали.

«Что я понял из этого интервью? На все вопросы есть бесчисленное множество ответов и не один не говорит о сути», — пишет Santer.

«Боже, почему мне так стыдно? Ирина большая молодец. Спасибо за смелые вопросы, за то что показали нам настоящее лицо этой дамы», — поблагодарила Жанета Ян ведущую YouTube-шоу Ирину Шихман.

«Ира, о Боги. Ты невероятная! Терпеливая, корректная! Тут через экран «испанский стыд», а ты там. Земной поклон за профессионализм», — обратился к автору интервью Дмитрий Степанищев.

«Это было трудно, но я смог досмотреть. Удивлён, что эта девушка вообще может занимать какую-то управляющую должность», — поделился Ваня Михайлов.

ИА REGNUM напоминает, что Лига безопасного интернета — это российская околоправительственная организация, созданная в 2011 году. Целью Лиги является «искоренение опасного контента».