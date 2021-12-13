Стокгольм, , 18:26 — REGNUM Тело погибшего члена экипажа одного из судов, столкнувшихся у побережья Швеции, найдено в ходе спасательной операции, сообщает 13 декабря телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Кораблекрушение

По утверждению спасателей, найден член экипажа судна, которое перевернулось после столкновения.

«Один из двух человек, пропавших без вести в результате столкновения судов, был найден внутри корпуса перевернувшегося датского судна», — указано в сообщении.

Личность погибшего пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря британское и датское грузовые суда столкнулись в Балтийском море между шведским Истадом и датским Борнхольмом. В результате одно судно перевернулось.

Следователи считают, что причиной инцидента может быть управление одним из судов лицом, пребывавшим под воздействием алкоголя.

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