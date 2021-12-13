Стокгольм, 13 декабря 2021, 18:26 — REGNUM Тело погибшего члена экипажа одного из судов, столкнувшихся у побережья Швеции, найдено в ходе спасательной операции, сообщает 13 декабря телеканал SVT со ссылкой на полицию.
По утверждению спасателей, найден член экипажа судна, которое перевернулось после столкновения.
«Один из двух человек, пропавших без вести в результате столкновения судов, был найден внутри корпуса перевернувшегося датского судна», — указано в сообщении.
Личность погибшего пока не установлена.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря британское и датское грузовые суда столкнулись в Балтийском море между шведским Истадом и датским Борнхольмом. В результате одно судно перевернулось.
Следователи считают, что причиной инцидента может быть управление одним из судов лицом, пребывавшим под воздействием алкоголя.
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