* запрещённая в России организация

Кабул, , 18:27 — REGNUM Иностранные СМИ «шантажируют» Афганистан и игнорируют достоверные факты о правительстве под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, многие иностранные делегации, побывавшие в Афганистане, «понимают, что популярные иностранные СМИ создают очень недостоверный образ Афганистана».

«Экономический кризис и ряд проблем молодой системы управления имеют место, но многие другие важные факты полностью игнорируются», — приводит словам Самангани региональный офис информационного агентства «Тасним».

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Ранее официальный представитель МИД «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Каххар Балхи заявил, что нынешние проблемы Афганистана унаследованы от правительства Ашрафа Гани, добавив, что этот факт признают и Соединённые Штаты.

Так, специальный посланник США в Афганистане Томас Уэст заявлял, что Афганистан «до середины августа страдал от ужасного гуманитарного кризиса, усугубленного войной, годами засухи и эпидемией коронавируса».