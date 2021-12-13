Афины , 13 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Новой главой греческой партии «Движение за перемены» (KINAL) избран Никос Андрулакис, сообщает AMNA 13 декабря.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

Андрулакис (67,9%) опередил Йоргоса Папандреу (32,1%) во втором туре выборов. Избирательные участки закрылись в 7:30 вечера в воскресенье, 12 декабря, более 200 000 членов партии приняли участие в процедуре избрания нового лидера партии.«Гонка за лидерство в партии закончилась сегодня вечером. Нет победителей и проигравших», — подчеркнул Андрулакис после объявления результатов.

Сегодня же Андрулакис возложил цветы на могиле скончавшейся осенью 2021 года бывшего лидера партии Фофи Генниматы. После этого он отправился в штаб-квартиру KINAL. «Это великий день для партии, мы динамично продвигаемся к восстановлению левоцентристской партии. Людям нужен сильный голос прогресса, реализма, сильный социал-демократический голос», — говорит Андрулакис.

Согласно источникам, Андрулакис примет участие в предварительном саммите европейских социалистов в Брюсселе в четверг, 16 декабря.