Тверь, , 18:37 — REGNUM ТОП-5 объектов 2021 года, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», составили в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 13 декабря.

Дорога Пресс-служба правительства Тверской области

«Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В общей сложности с 2019 по 2024 годы в Тверской области по нацпроекту ремонтируется 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улично-дорожной сети Твери. За три года реализации нацпроекта уже отремонтировано 740 км дорог.

Самым протяженным объектом 2021 года стала автодорога «Москва — Рига» — Андреаполь — Пено — Хитино. Её ремонт начался в 2020 году, на первом этапе в эксплуатацию было введено 33,3 км. В 2021 году в порядок привели ещё 46 км — таким образом, дорога приведена в надлежащее состояние на всем протяжении.

Самым передовым объектом в регионе названа автодорога Торжок — Осташков: при её ремонте применялись новые технологии. В 2019—2020 годах отремонтировали 30 км трассы, в 2021 году работы продолжили. Ремонт выполнен в Кувшиновском районе на двух участках: с 39 км по 51 км и с 53 км по 68 км, всего это около 27 км. Подрядчик применил технологию регенерации: существующее асфальтобетонное покрытие сначала отфрезеровали, затем сделали выравнивающий слой из органоминеральной смеси, а потом ещё два слоя асфальтобетона, причем верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Автодорога Торжок — Высокое — Берново — Старица признана самой туристической из отремонтированных. В нормативное состояние в 2021 году привели 33 км трассы, являющейся частью маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

В ТОП-5 включены два объекта областного центра. На Тверской площади проведен самый большой объем работ по комплексному благоустройству возле открывшегося в 2021 году Дворца бракосочетания. Ремонт дорожного покрытия провели на всем протяжении от Новоторжской улицы до Свободного переулка, который в этом году был тоже отремонтирован. Перед зданием ЗАГСа благоустроена пешеходная зона, тротуары отремонтировали с использованием гранитной брусчатки, установлено современное наружное освещение. На площади также обустроено большое парковочное пространство с удобными заездами.

Второй объект — проезд между Бурашевским шоссе и улицей Левитана у областного родильного дома, где проведены самые масштабные работы по капитальному ремонту. Напротив роддома появился новый и самый большой в районе сквер. Впервые по всей длине проезда проложены тротуары с наружным освещением. На остановках общественного транспорта сделаны заездные карманы, по всей длине проезда обустроены новые пешеходные переходы и системы безопасности.