Тамбов, , 18:22 — REGNUM В Тамбовской области 13 декабря подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 57 тыс. 407 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 54 тыс. 155 пациентов, в том числе 50 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1547 человек. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.