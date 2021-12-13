Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Проспект Ветеранов в Санкт-Петербурге — одну из важнейших магистралей на юго-западе города — продлят еще на 1,35 км, от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Florstein Проспектов Ветеранов

«Нам необходимо развивать улично-дорожную сеть в новостройках, в том числе и для общественного транспорта. Новый участок проспекта Ветеранов разгрузит дороги внутри жилых массивов, обеспечит дополнительный выезд на крупные магистрали и связь с Кольцевой автодорогой», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Решение о продлении проспекта было принято на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Увеличение протяженности проспекта позволит улучшить транспортное сообщение новых жилых кварталов на юго-западе города с Красносельским шоссе. Работа будет осуществлена в рамках программы «Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга на 2015−2020 годы».

Напомним, в октябре 2021 года в эксплуатацию ввели новый участок проспекта Ветеранов, он располагается от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного.

Кроме того, в Красногвардейском районе запланировано увеличение протяженности Зотовского проспекта на 143 метра для обеспечения доступности будущего пожарного депо.