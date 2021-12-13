Гватемала, , 19:27 — REGNUM Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил 13 декабря трехдневный национальный траур в связи с гибелью гватемальских мигрантов в крупном ДТП на юге Мексики. Об этом сообщает гватемальское новостное агентство Prensa Libre.

Траур blickpixel

В минувший четверг, 9 декабря, в Мексике грузовик с мигрантами врезался в стену и перевернулся. Причиной ДТП считают превышение скорости. Мексиканские власти сообщили о 55 погибших и более чем сотне раненых, большая часть пострадавших была выходцами из Гватемалы.

Правительство выразило свои «соболезнования родственникам погибших гватемальцев» и призвало «все население проявить солидарность и оплакать невосполнимую утрату».

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