Брюссель, 13 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Европейский союз ввел санкции в отношении так называемой «российской ЧВК «Вагнер», а также против целого ряда связанных с ней лиц и организаций, сообщает 13 декабря Официальный журнал ЕС.

Цитата из м∕ф «Бармалей и морские пираты». Реж. Давид Черкасский. 1984. СССР «Не ходите, дети, в Африку гулять»

По утверждению чиновников Евросоюза, эти люди и организации «создают угрозу» в Ливии, в Сирии и на Украине.

В частности, под санкции ЕС попал Александр Кузнецов, отмеченный как «командующий», Дмитрий Уткин, названный «основателем» ЧВК. Кроме того, в ЕС считают, что под их руководством осуществлялись операции, «подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Кроме того, в списке числятся Андрей Трошев и Андрей Богатов, которые «поддерживают власти Сирии», а также Денис Харитонов, Сергей Щербаков и Валерий Захаров, которых называют «сотрудниками ЧВК».

Часть из указанных людей также названы причастными к «серьёзным нарушениям прав человека, совершенных «Вагнером» в ЦАР.