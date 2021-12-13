Сочи, Краснодарский край, 13 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. 13 декабря в Сочи на стадионе «Фишт» московский «Спартак» в заключительном матче восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Сочи». Стартовые свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Родриго, Данила Прохин, Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов, Игорь Юрганов, Кирилл Заика, Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Сандер Кассьерра.

Главный тренер: Владимир Федотов.

«Спартак»: Александр Селихов, Максимлиано Кауфриз, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Квинси Промес.

Главный тренер: Руй Витория.

На данный момент «Спартак» с шестью победами и 23-мя очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи», набрав 28 очков, расположился тремя строчками выше.

Ранее сообщалось, что 17 декабря «Спартак» объявит о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост нового главного тренера команды.