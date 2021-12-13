Москва, , 18:16 — REGNUM По итогам 2021 года РФ может впервые выйти из периода стагнации и падения реальных располагаемых доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2021 году будет рост доходов. Но это будет компенсационный рост, — сказал экономист. — Я думаю, что в этом году мы за последние семь лет впервые можем выйти на 3−4% роста доходов. То есть мы выйдем из падений и стагнации. Весь мир выходит на рост доходов. И потом, какая масса денег напечатана!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ предстоит пик периода личных банкротств.

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