Москва, 13 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. По итогам 2021 года РФ может впервые выйти из периода стагнации и падения реальных располагаемых доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«В 2021 году будет рост доходов. Но это будет компенсационный рост, — сказал экономист. — Я думаю, что в этом году мы за последние семь лет впервые можем выйти на 3−4% роста доходов. То есть мы выйдем из падений и стагнации. Весь мир выходит на рост доходов. И потом, какая масса денег напечатана!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ предстоит пик периода личных банкротств.