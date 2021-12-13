Москва, 13 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Рост ВВП России по итогам 2021 года, скорее всего, действительно составит 4,2−4,5%, но это не принципиально, так как данный показатель отнюдь не главный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что по итогам 2021 года рост ВВП может превысить 4,2%, а также прогнозы министра финансов РФ Антона Силуанова, не исключившего и 4,5-процентного роста.

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«Все зависит от Росстата, а у нас 20% роста ВВП находится вне его поля зрения! — сказал Остапкович. — Это неформальная экономика, самозанятые и так далее. Росстат будет давать разные оценки. Сначала могут сказать, что рост составил 4,2%, потом переехать на 4,3%, потом на 4,5%. Скорее всего, в среднем рост действительно составит 4,2−4,5%. Но это абсолютно не принципиально! Не надо поклоняться ВВП. Главный показатель — это люди. Это реальные располагаемые доходы».

Как полагает Остапкович, рост ВВП — это не тот индикатор, из-за которого должны спорить два министерства.

«Вопрос в реальных располагаемых доходах населения. Вопрос в уровне бедности. Вопрос в дифференциации доходов населения. Вопрос в занятости. Вот основные проблемы. А если ВВП будет на 2% или меньше — не самое главное. 1−2% — это стабильная статистическая погрешность. И ничего страшного в этом нет», — подытожил Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года может превысить прогноз Минэкономразвития в 4,2%.