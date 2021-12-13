Астрахань, , 18:14 — REGNUM В Астраханской области 13 декабря подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Всего в регионе было зарегистрировано 77 тыс. 402 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 866 человек.

За весь период 2261 человек скончался. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.