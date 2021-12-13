Астрахань, 13 декабря 2021, 18:14 — REGNUM В Астраханской области 13 декабря подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе было зарегистрировано 77 тыс. 402 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 866 человек.
За весь период 2261 человек скончался. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.