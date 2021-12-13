Москва, , 18:12 — REGNUM Российские кредитные организации оказались явными бенефициарами «ковидной истории». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что отток капитала из РФ за 11 месяцев 2021 года составил почти 74 млрд долларов.

Вывоз капитала Publicdomainpictures.net

«Пока невозможно оценить степень участия в этих процессах квазигосударственных компаний, — сказал Ордов. — За первые два квартала 2021 года «отток частного капитала» составлял 25 млрд долларов, а вот за III квартал — уже 73,9 млрд. Что это за прыть, и не связана ли она с деятельностью наших кредитных организаций, которые вышли из всей ковидной истории явными бенефициарами? А если это так, то к чему они так стремительно решили подготовиться?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, как политика Минфина РФ и Банка России отражается на изъятии денег из российского экономического оборота.

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