Москва, 13 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Российские кредитные организации оказались явными бенефициарами «ковидной истории». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что отток капитала из РФ за 11 месяцев 2021 года составил почти 74 млрд долларов.

Publicdomainpictures.net Вывоз капитала

«Пока невозможно оценить степень участия в этих процессах квазигосударственных компаний, — сказал Ордов. — За первые два квартала 2021 года «отток частного капитала» составлял 25 млрд долларов, а вот за III квартал — уже 73,9 млрд. Что это за прыть, и не связана ли она с деятельностью наших кредитных организаций, которые вышли из всей ковидной истории явными бенефициарами? А если это так, то к чему они так стремительно решили подготовиться?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, как политика Минфина РФ и Банка России отражается на изъятии денег из российского экономического оборота.