Москва, , 18:11 — REGNUM Складывается впечатление, что Центральный банк РФ и Минфин РФ соревнуются с частными предпринимателями — кто сможет изъять из оборота российской экономики больше денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал данные о том, что за 11 месяцев 2021 года вывод капитала из РФ достиг 73,9 млрд долларов.

Дыра в капитале Vestikavkaza.ru

«В России в посткризисном году появились лишние деньги, и они снова стали бежать из страны, хотя и в стране их остается достаточно, — констатировал Ордов. — Сумма «сбежавших» денег за 11 месяцев 2021 года составила порядка 74 млрд долларов. Рекорд за последние годы. Но если, например, сравнить эту сумму с приростом международных резервов за те же 11 месяцев, то сумма «замороженных» в закромах родины и выведенных из российской экономики средств составляет 60,5 млрд долларов США. Видимо, эти деньги тоже «лишние» и не востребованы внутри России. Складывается ощущение, что мы — зрители на соревновании, кто больше выведет из оборота нашей экономики средств — ЦБ РФ вместе с Минфином либо частные крупные предприниматели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-ноябре 2021 года вырос в 1,5 раза.

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