Панама, 13 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Силы безопасности Панамы и США планируют в марте 2022 года провести спецоперацию «Меркурио-3» на границе с Колумбией. Об этом 13 декабря сообщает информагентство La Prensa Panama.

Official U.S. Navy Page Военно-морские учения

Операция проводится в учебных целях, войска планируют отработать методику доставки гуманитарной помощи в труднодоступные районы, а также быстрое реагирование на любые стихийные бедствия. В учениях примут участие панамские воздушно-морская служба SENAN и Национальная пограничная служба, а также Региональный центр авиационных операций и Объединенные морские силы США. Представляющие Штаты организации были созданы для борьбы с незаконным наркотрафиком.

Представители Панамы и США вели переговоры с 6 по 10 декабря с целью «координации планирования и разведки». SENAN сообщает, что два американских вертолета уже приземлились на авиабазе Теньенте (Панама).