Ярославль, 13 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Ярославле на городские маршруты выходит новый перевозчик ООО «Трансмагистраль», входящий в группу компаний «Автолайн». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Автобусы «Автолайн»

Как уточняют в правительстве, договор с фирмой уже заключён. Перевозчик будет обслуживать маршрут №56. Ожидается, что он выведет на линию 20 автобусов.

Напомним, ранее работу в городе уже начали два новых перевозчика — «Ранд-Транс» на маршрутах №2 и 92 и Национальная транспортная ассоциация на маршрутах №1, 13, 62 и 79.