Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Число смертей от коронавируса в Соединенных Штатах достигло 800 тысяч на фоне того, как страна готовится к новой волне инфекций из-за нового штамма «Омикрон», сообщает 13 декабря Reuters. Теперь число погибших от коронавируса в США превышает все население Северной Дакоты.

Коронавирус в США The National Guard

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При этом число новых случаев заражения COVID-19 в США растёт вопреки вакцинации. Количество полностью вакцинированных граждан по состоянию на 8 декабря достигло 200 млн человек, однако несмотря на широкую и свободную доступность вакцин, в этом году страна потеряла больше жизней от вируса, чем в 2020 году. С начала года более 450 тысяч человек в США умерли от COVID-19, что составляет 57% всех смертей в США от этого заболевания с начала пандемии.