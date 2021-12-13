Миньяр, Челябинская область, , 17:59 — REGNUM В Миньяре Челябинской области треснул мост через реку Сим. Об этом пишут СМИ.

Мост в тумане



По данным Накануне.Ru, об этом сообщают местные жители. В соцсетях они рассказывают, что по сооружению ездили большегрузы с щебнем. Возможно, конструкция не выдержала этого и на ней образовалась трещина.

Глава Миньяра Гюзель Сибагатуллиной своим постановлением ограничила передвижение транспортных средств по этому мосту. Оно будет действовать до комплексного обследования моста и выяснения его несущей способности.