Москва, 13 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Разработанные в России беспилотные летательные аппараты превосходят турецкие дроны типа Bayraktar, и имеют все шансы отвоевать себе место на международном рынке вооружений, заявил 13 декабря замглавы правительства РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

Kronshtadt.ru БПЛА «Орион»

«Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс», — ответил Борисов на вопрос конкурентоспособности российских беспилотников на фоне широко разрекламированного турецкого дрона Bayraktar.

По его словам, на сегодняшний день запрос на этот вид авиационной техники стал устойчивым.

«Конечно, у нас есть возможность сыграть на этом рынке. К сожалению, мы на него немножко поздновато вступили. Он исторически был занят израильскими, американскими, китайскими производителями, которые за последние пять-шесть лет активно на этом рынке присутствуют и очень динамично, даже агрессивно, ведут себя. Но у России есть шансы в этом плане», — пояснил Борисов.

«Последняя выставка в Дубае, где мы уже представляли свои образцы, откроет еще одну рыночную нишу, и Россия может войти в клуб стран, экспортирующих эти виды вооружения», — отметил замглавы правительства России.