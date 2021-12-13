Казань, 13 декабря, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ. РФ) профинансирует строительство автомобильной подъездной дороги к компании по производству холодильного оборудовании «Умные машины» в моногороде Нижнекамск в Татарии. Сумма выделенных Фондом средств составит порядка 80 млн рублей. По итогам реализации инвестпроекта будет создано 300 рабочих мест.

Pxhere.com Новая дорога

Мидхат Шагиахметов. Автор «Нашей приоритетной задачей в развитии моногородов является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения социально-экономического роста и создания комфортных условий для жизнедеятельности населения. С этой целью Татарстан успешно сотрудничает с Фондом в реализации крупных инвестиционных проектов на территории моногородов республики. Еще один проект нашего резидента «Умные машины» получит государственную поддержку от Фонда, что позволит реализовать проект в указанные сроки и обеспечить Нижнекамск высокотехнологичным производством и новыми рабочими местами», — отметил отметил министр экономики Татарии

Строительство автомобильной дороги за счет средств Фонда развития моногородов обеспечит не только транспортную доступность производства, но и поспособствует развитию 2 очереди промышленного парка «Нижнекамск».

Общая стоимость строительства дороги — 135 млн рублей.

Напомним, летом 2021 года компания ООО «Умные машины» получила 240 млн рублей по линии Фонда МОНОГОРОДА. РФ на приобретение необходимого технологического оборудования, при помощи которого на производстве будут изготавливаться однодверные и двухдверные холодильные шкафы. По итогам реализации инвестпроекта мощность предприятия составит 30 тыс. холодильников в год.

Правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день МОНОГОРОДА. РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в госкорпорацию. Фонд развития моногородов входит в Группу ВЭБ. РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ. РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.