София, 13 декабря, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Глава болгарской политической партии «Продолжаем перемены» («ПП») Кирил Петков утвержден в должности нового премьер-министра Болгарии. Об этом 13декабря сообщило «Болгарское телевидение».

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

Согласно официальной информации, в ходе голосования в Народном собрании (парламенте) 13 декабря свои голоса за его кандидатуру отдали 134 депутата, против — 104 парламентария. В этом же составе голосовавших депутатов был одобрен состав правительства Болгарии на предстоящие четыре года.

В своей программной речи с парламентской трибуны Петков заявил о намерении начать «непримиримую борьбу с коррупцией», а также «приложить все усилия для повышения уровня благосостояния болгар».

Петков «Через четыре года вы не узнаете Болгарию — она изменится в лучшую сторону».

Кирил Петков родился в 1980 году в Пловдиве в семье учителей. Вместе с родителями эмигрировал в Канаду в 1994 году. Получил степень бакалавра в Университете Британской Колумбии (Ванкувер), а также степень магистра в Гарвардском университете.