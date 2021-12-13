Кострома, 13 декабря 2021, 18:20 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил развивать туризм за счёт взаимодействия государственных учреждений и создания новых продуктовых бирж. Об этом он заявил на еженедельном совещании в администрации региона, состоявшемся 13 декабря.
По его мнению, посещаемость государственных музеев ниже, чем частных, за счёт отсутствия комплексных предложений. Туристам, посетившим муниципальную экспозицию, не предлагают продолжить знакомство с регионом в другом месте. Частные организации объединяются в кластеры и раздают гостям буклеты с предложением зайти в дружественный музей, кафе, гостиницу и тому подобное.
Также губернатор попросил департамент экономического развития и департамент агропромышленного комплекса создать в Костроме новые продуктовые биржи. Сейчас в областном центре работают сырная и рыбная биржи, в них представлены товары местных производителей. Магазины с фермерскими продуктами пользуются большим спросом у костромичей и туристов.
В целом по информации депэкономики туристическая сфера региона начинает возвращаться к допандемийным показателям. Так, за январь — октябрь 2021 года объём платных услуг в этой сфере на 8% превысил показатели аналогичного периода 2019 года, и в 1,5 раза — показатели 2020 года. Государственные и муниципальные музеи за этот период посетили 473 тысячи человек, что на 18% выше показателей 2019 года и в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Гостиницы приняли более 196 тысяч человек, что почти на 50% больше, чем за 10 месяцев 2020 года.
Отметим, что о необходимости создания «связок» между городами в Костромской области ранее говорил руководитель молодёжной общественной организации «МЫ» Илья Конжин. По его убеждению власти должны мыслить «сквозными вещами и пересечениями, увязывая одно с другим». Помочь региону найти «код идентичности» и определиться с развитием туризма общественник надеется в ходе исследования, которое завершится в апреле 2022 года.
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