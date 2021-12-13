Кострома, , 18:20 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил развивать туризм за счёт взаимодействия государственных учреждений и создания новых продуктовых бирж. Об этом он заявил на еженедельном совещании в администрации региона, состоявшемся 13 декабря.

Фестиваль сыра в Костроме Adm44.ru

По его мнению, посещаемость государственных музеев ниже, чем частных, за счёт отсутствия комплексных предложений. Туристам, посетившим муниципальную экспозицию, не предлагают продолжить знакомство с регионом в другом месте. Частные организации объединяются в кластеры и раздают гостям буклеты с предложением зайти в дружественный музей, кафе, гостиницу и тому подобное.

«Сегодня наши государственные учреждения начинают здорово проигрывать частным учреждениям. Причина первая — частники кооперируются, а у нас вроде государственные учреждения все в одних руках, а кооперации нет. Нет комплексных предложений, так называемых курсовок для родителей с детьми, студентов, для премиального сегмента туристов. Проблема номер два, и я об этом говорил уже неоднократно, что музей не должен быть только хранилищем. Это место, куда должны стремиться люди, чтобы получить самый широкий спектр услуг, в том числе, интерактивных, таких как квесты, которые сегодня пользуются большой популярностью и у детей, и у взрослых. Сегодня Нерехта у нас идет по этому пути, туда организованные группы едут из Костромы, Ярославля, Иваново. И так у нас должно быть везде»

Также губернатор попросил департамент экономического развития и департамент агропромышленного комплекса создать в Костроме новые продуктовые биржи. Сейчас в областном центре работают сырная и рыбная биржи, в них представлены товары местных производителей. Магазины с фермерскими продуктами пользуются большим спросом у костромичей и туристов.

В целом по информации депэкономики туристическая сфера региона начинает возвращаться к допандемийным показателям. Так, за январь — октябрь 2021 года объём платных услуг в этой сфере на 8% превысил показатели аналогичного периода 2019 года, и в 1,5 раза — показатели 2020 года. Государственные и муниципальные музеи за этот период посетили 473 тысячи человек, что на 18% выше показателей 2019 года и в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Гостиницы приняли более 196 тысяч человек, что почти на 50% больше, чем за 10 месяцев 2020 года.

Отметим, что о необходимости создания «связок» между городами в Костромской области ранее говорил руководитель молодёжной общественной организации «МЫ» Илья Конжин. По его убеждению власти должны мыслить «сквозными вещами и пересечениями, увязывая одно с другим». Помочь региону найти «код идентичности» и определиться с развитием туризма общественник надеется в ходе исследования, которое завершится в апреле 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме расширен список учреждений, принимающих «Пушкинскую карту»

Читайте развитие сюжета: Кострома должна найти своё лицо – интервью