13 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 19:19 — REGNUM К 100-летию краеведения Музей Москвы открыл выставку «Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения». Это выставочный проект об истории становления советских краеведческих музеев. Пространство выставки оформили по советским инструкциям 1930-х годов. Отделы и разделы этого музея организованы основными приемами построения краеведческих экспозиций. В многочисленных текстах и цитатах в экспозиции показан заложенный в них идеологический и социально-политический подтекст.

Афиша выставки «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонат на выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены части отделов природы, истории и социалистического строительства, которые включают более 200 экспонатов — живопись, графику, археологические находки, предметы мебели и быта, открытки и плакаты из коллекции Музея Москвы, а также 50 чучел из собрания Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева.

Чучело медведя на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонат на выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С классической экспозицией краеведческого музея знакомы миллионы жителей постсоветского пространства. Чучела животных, тундра, революция — в такие шаблонные рамки можно поместить любую локальную историю и природу. Кураторы проекта призывают не только увидеть тенденции, которые берут начало в музейной экспозиционной политике 1930-х, но и задуматься о том, как иначе можно сложить «золотую триаду» краеведения — репрезентацию современного общества, природы и истории.

На выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уберите чучело лисы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит до 20 марта 2022 года в Музее Москвы в здании на Зубовском бульваре, 2, в первом корпусе. Кураторами выставки являются Софья Гаврилова, Алиса Савицкая, архитектор выставки Никита Гойнов, менеджер выставки Анастасия Голованова. Одновременно с открытием выставки прошла ежегодная конференция музейных специалистов историков, антропологов, кураторов, художников, архитекторов, социологов, урбанистов, искусствоведов и культурологов, чтобы обсудить роль городских и региональных музеев в контексте исторического и современного развития городов. Напомним, что в декабре 1921 года в Москве проходила Конференция научных обществ по изучению местного края, закрепившая в музейном и административном лексиконе слово «краеведение».