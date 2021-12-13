Брюссель, , 17:50 — REGNUM Дополнительные 30 млн евро получат белорусские НКО в эмиграции. Об этом 12 декабря заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Europa.eu

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По итогам переговоров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, находящейся на содержании западных правительств и обосновавшейся в Вильнюсе, глава ЕК написала на своей странице в Twitter: «Светлана Тихановская, вы вдохновляете всех нас. ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы снова увеличиваем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 миллионов евро для молодежи, независимых СМИ, малого и среднего бизнеса в изгнании, а также деятелей культуры».

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Ранее ЕС анонсировал план экономической помощи Белоруссии в размере 3 млрд евро (20-я часть ВВП Белоруссии) при условии свержения «режима Лукашенко». По итогам президентской кампании 2020 года Евросоюз, США и их партнёры не признали Александра Лукашенко законным и легитимным президентом Белоруссии. Ежегодная экономическая поддержка Белоруссии союзной Россией оценивается в $6−8 млрд в форме кредитов, торговых преференций и прочей помощи. КГБ Белоруссии внёс Тихановскую в свой перечень «террористов».

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