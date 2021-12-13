Барселона, Испания, , 17:49 — REGNUM 33-летний форвард каталонской «Барселоны» и экс-нападающий сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро в среду, 15 декабря, объявит о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с сердцем. Об этом 13 декабря сообщила испанская газета Marca.

Серхио Агуэро Кирилл Венедиктов

В последний раз Серхио Агуэро выходил на поле 30 октября в матче «Алавесом» (1:1). На 41-й минуте встречи аргентинец покинул поле из-за проблем с сердцем. Позже было объявлено, что у футболиста диагностирована тахикардия.

После перехода в «Барселону» летом 2021 года Агуэро сыграл лишь в пяти матчах за «сине-гранатовых», отметившись одним забитым мячом в ворота мадридского «Реала». Первую часть сезона футболист пропустил из-за травмы голени.