Ташкент, , 17:48 — REGNUM В Ташкенте 13 декабря прошло первое заседание Диалога стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Соединенными Штатами Америки, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Флаги США и Узбекистана U.S. Department of State

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки в сферах политики и дипломатии, экономики и развития, безопасности, человеческого измерения, культурно-гуманитарных связей, а также контактам по линии международных организаций и финансовых институтов», — говорится в сообщении.

МИД Узбекистана подчеркивает, что «вновь подтверждена неизменная и твердая позиция США по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан».

«Подчеркнута готовность правительства США активно содействовать проводимым в Узбекистане преобразованиям по либерализации экономики, защите прав и свобод человека, развитию демократических институтов и гражданского общества», — подчеркивает МИД.

Стороны также высказались за активизацию взаимодействия в рамках механизма «С5+1» и вывода этого формата на практическую плоскость с целью достижения значимых результатов.

«Делегации отметили необходимость продолжения совместных усилий по противодействию угрозам терроризма и экстремизма, продвижению мирного процесса в Афганистане, постконфликтному восстановлению страны и оказанию гуманитарной помощи афганскому народу», — говорится в сообщении.

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