Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Украина сможет продвинуться в вопросе предоставления ей членства в блоке НАТО, если добьётся соответствия требованиям этой организации, заявил 13 декабря в интервью NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

В НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это приблизит решение вопроса.

«Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат добиваться членства и начнут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина в декабре 2014 года отменила свой внеблоковый статус, а в феврале 2019 года Киев внёс изменения в конституцию страны, закрепив в ней курс страны в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Однако до сих пор США и страны НАТО предпочитают использовать Украину в своих целях, не предоставляя её взамен никаких официальных гарантий по какому-то вопросу.

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