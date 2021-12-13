Калуга, 13 декабря 2021, 18:04 — REGNUM Калужские учреждения культуры, предприятия общепита, спортивные и другие массово-развлекательные учреждения с 15 декабря готовы принять зрителей и посетителей при наличии QR-кодов. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на эксперта управления административно-технического контроля по Калужской области Татьяну Матюхину.
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По её словам, согласно вводимым ограничительным мерам, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции, вход также открыт тем, кто переболел коронавирусом в последние шесть месяцев, гостям с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за последние 72 часа и вакцинированным гражданам. Сотрудники областного управления посетили более 60 учреждений, где руководителям лично была вручена памятка с новым ограничениями. Невыполнение правил при введённом режиме повышенной готовности влечет за собой наказание в виде административного штрафа. Так гражданам без двумерного штрих-кода о вакцинации или перенесённом заболевании придется заплатить от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 50 тысяч, а для юридических лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей.
Директор Музея Трёх цариц в Мещовске Наталья Мелюченкова напомнила будущим посетителям не забывать о QR-коде.
Директор Калужского театра кукол Алексей Соколов напомнил, что в нынешней серьезной ситуации пандемии особо важно соблюдать установленные правила. Это в первую очередь относится к детским учреждениям.
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