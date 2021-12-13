Архангельск, 13 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Архангельске ожидают наплыва туристов — в некоторых гостиницахномерной фонд на время новогодних каникул забронирован уже на 100%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, в основном гости приедут из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

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Активно бронируются номера как в крупных гостиницах города, так и в небольших. Так, в туркомплексе «Малые Карелы» уже заняты все домики, апартаменты и номера. В компании сообщили, что 50 на 50 бронируют жители Архангельска и гости из других городов. Еще есть свободные места на период каникул в гостинице «Двина»: номерной фонд составляет более 300, что позволяет принять много гостей. При этом туристические группы начали подавать заявки еще в сентябре, а сейчас активизировались любители самостоятельного отдыха.

В «Новотеле» продажи номеров на новогоднюю ночь составили уже 80%. Большая часть гостей приезжает 30−31 декабря и планирует пробыть в Архангельске до 5−6 января. Отель заинтересовал и большие организованные группы туристов, и россиян, которые путешествуют с семьями. Привлекает и возможность поселиться вместе с домашними питомцами — для них отель даже приготовил новогодние подарки.

Туристы отмечают, что Архангельск привлекает их возможностью встретить Новый год в атмосфере настоящей снежной зимы, а пряничная тематика, которую в этом году предложила администрация Архангельска, получила положительный отклик у будущих гостей. Жители столичных городов также надеются увидеть полярное сияние и покататься на всем — от лыж до хаски.

«У наших архангельских туроператоров «выросли крылья» после новогодней сказки, которую смогла показать столица Поморья в прошлые новогодние каникулы. Туристы остались под впечатлением от украшения города, возможности провести праздники в атмосфере настоящей русской зимы — с горками, катками, пряничными мастерскими», — подчеркнула начальник отдела по внешним связям и туризму Елена Бубнович.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году центр Архангельска украсили светящиеся объекты: композиции из северных козуль, «Птица счастья» и другие. Над созданием атмосферы волшебства в городе трудятся и скульпторы — в городе совсем скоро появятся ледовый замок и многочисленные фигуры.