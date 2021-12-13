Москва, , 17:45 — REGNUM К трансляции открытого онлайн-семинара Президентского фонда культурных инициатив в понедельник, 13 декабря, присоединилось более 8000 человек. На мероприятии, прошедшем при поддержке Общественной палаты России, подведены первые итоги работы Фонда. Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые идея его создания была озвучена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 21 апреля во время Послания Федеральному собранию.

«Получить президентский грант на реализацию творческого проекта — возможно!» — так звучала тема вебинара, куда были приглашены представители региональных органов исполнительной власти в области культуры, авторы творческих проектов, представители креативных кластеров, профессиональных ассоциаций и объединений, деятели культуры, участники и победители грантового конкурса. Присоединиться к трансляции мог любой желающий.

Ирина Великанова. Автор «В этом году создан Президентский фонд культурных инициатив. Творческие команды России действительно ждали подобную поддержку от государства, и первый конкурс был встречен с большим воодушевлением со стороны профессиональных сообществ. Об этом говорит и количество проектов, направленных на оценку экспертам, и тот ажиотаж, который развернулся вокруг заявочной кампании в летний период. Грант на реализацию своего проекта можно получить по разным направлениям — от воспитания духовных ценностей и чувства патриотизма до поистине креативных проектов и событий, направленных на выявление молодых талантов. Сейчас идет реализация поддержанных проектов «первой волны», а «вторая» позволит поддержать еще большее число проектов. Если у вас есть творческая идея, оформляйте ее в проект и подавайте заявку», — заметила руководитель Комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ

В приветственном слове генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов поблагодарил всех участников семинара за внимание и подвел итоги первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Автор «Этот год открыл новые возможности для креативных команд России. Почти полторы тысячи из них уже получили поддержку своих творческих инициатив. Мы проанализировали итоги «первой волны», поняли, какие моменты в заполнении заявок вызывают наибольшие сложности у авторов проектов и запустили образовательный блок. Призываю тех, кто ещё не стал победителем, доработать свою заявку, прослушав подкасты, изучив методические материалы и чек-лист. До 20 января мы ждём ваши яркие творческие инициативы, подать заявку можно через сайт фондкультурныхинициатив.рф. В 2022 году пройдет 2 конкурса, общая сумма грантовой поддержки — 8 млрд рублей, эти средства будут распределены между наиболее хорошо подготовленными заявками значимых проектов», — отметил он.

Спикер подробно остановился на критериях оценки проектов, которые подаются на конкурс Президентского фонда культурных инициатив, сроках нового конкурса и его особенностях, а также категориях заявителей. Для слушателей семинара он привел несколько примеров уже реализованных проектов: так, в октябре прошли Международный кинофестиваль «Золотой ворон» на Чукотке, в Новосибирске — вручение национальной премии «Музыкальное сердце театра», он также остановил внимание на Всероссийском конкурсе «Детский форсайт», направленного на выявление молодых лидеров в области креативных индустрий, реализующих проекты по развитию территорий, и проекте «Цех драматургов», конкурсе для авторов-драматургов и сценаристов из всех регионов страны.

Григорий Заславский. Автор «Важно отметить, что не всегда успех в творческих конкурсах приходит с первой попытки. На примере Фонда Президентских грантов мы знакомы с ситуациями, когда гранты команды получали после многократных попыток улучшить свой проект — и с восьмого, и с десятого раза. Они методично дорабатывали заявки и «подавались» снова и снова, двигаясь и прогрессируя, учитывая рекомендации специалистов. Очень важно, что в Президентский фонд культурных инициатив свои заявки на поддержку проектов могут направить не только НКО, но и муниципальные предприятия, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Это существенно расширяет возможности поддержки для творческих команд, именно поэтому в первую волну мы получили большой отклик от профессиональных сообществ и авторов проектов. Если с первого раза вы не увидели себя в списке победителей, сейчас самое время изучить все материалы и отправить заявку на новый конкурс, лучше сделать это заблаговременно», — обратился к участникам семинара ректор Российского института театрального искусства ГИТИС, член экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив

Один из тематических блоков семинара был посвящен особенностям экспертизы заявок. Первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев подробно рассказал об основных принципах и ключевых параметрах экспертизы проектов, критериях их оценки, процедуре определения победителей. Ответил он и на вопрос о том, почему в списке проектов-победителей присутствовали инициативы, созданные при участии членов экспертного совета Фонда.

Автор «Во время оценки заявки распределяются между экспертами автоматически. Каждую оценивает не менее двух экспертов. Третьему эксперту может быть направлен проект в том случае, если заявка претендует на высокую сумму — свыше десяти миллионов рублей, или если возникли разногласия между экспертами, и баллы, присвоенные ими, серьезно различаются. Как только экспертиза завершена, происходит ее обсуждение на совещаниях с участием членов экспертного совета и экспертов, сотрудников Фонда, членов Координационного комитета. Итоги конкурса подводит Координационный комитет, определяя конкретное число победителей и суммы грантов, которые им присуждаются. При наличии конфликта интересов они фиксируются и урегулируются путем неучастия членов экспертного совета и Координационного комитета в обсуждении и голосовании по конкретным заявкам, в отношении которых имеется конфликт интересов», — сказал Игорь Соболев.

Отдельное внимание в ходе выступления, посвященного экспертной оценке, было уделено проектам, претендующим на финансирование свыше 10 миллионов рублей.

Автор «Что касается проектов свыше 10 млн, то самый «увесистый» критерий — это уникальность проекта. Это, на мой взгляд, очень правильно, потому что, чем выше сумма, тем больше мы ждем уникальности, яркости, и чтобы этот проект был прорывным и вызывал какое-то новое качество для тех людей, для которых он собственно существует», — сделал вывод Роман Карманов.

Заместитель генерального директора Фонда Екатерина Богатова озвучила основные вопросы, касающиеся оформления бюджетной части конкурсных заявок, а также дала необходимые разъяснения победителям грантового конкурса по оформлению отчетных документов, акцентируя внимание на важности поддерживания связи с кураторами Фонда, в том числе в части финансового обеспечения.

Также опытом поддержки творческих команд поделились представители регионов. Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области, отметила: «В регионе по результатам грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив поддержано семнадцать проектов, почти в каждом из них было представлено серьезное софинансирование. Один из самых крупных — это V Международный кинофестиваль «Arctic Open». С учетом рекомендаций на сегодняшнем семинаре готовы исправить ошибки в тех проектах, которые гранты не получили. И, конечно же, будем готовить новые — например, уже в следующем году в Архангельской области пройдет Фестиваль креативных индустрий, я надеюсь, мы сможем грамотно составить заявку для его проведения».

Напомним, что 1 ноября Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый грантовый конкурс на реализацию проектов в области культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий, это первый конкурс 2022 года. Заявочная кампания завершится 20 января 2022 года в 23−30 по московскому времени. Творческие инициативы принимаются на конкурс через сайт Фонда, подать заявку могут негосударственные НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия, а также индивидуальные предприниматели. Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году составит8 млрд рублей запланировано проведение двух конкурсов, каждый из которых распределит по 4 млрд рублей между авторами творческих проектов, в 2023 и 2024 годах — по 10 млрд рублей.

За время заявочной кампании первого грантового конкурса было зарегистрировано свыше 39 000 личных кабинетов, начали оформлять заявки на грант более 19 000 проектных команд, 12 500 из которых направили свои проекты на оценку независимым экспертам Фонда, это представители 83 субъектов. Суммарная смета поданных проектов составила 84,5 млрд рублей при общем бюджете конкурса — 3,5 млрд рублей. Конкурс на получение грантовой поддержки оказался высоким, поддержку получила каждая восьмая проектная команда. Еще порядка 20 млрд рублей было заявлено авторами как софинансирование проектов — это собственные ресурсы и средства партнеров.

По итогам конкурса общая сумма смет поддержанных проектов — 3 237 278 249 рублей. Суммарное заявленное софинансирование проектов-победителей — 2 410 817 351 рублей. Процент софинансирования составил 74,47% от общей суммы смет проектов.

Лидерами по количеству поддержанных заявок в конкурсе, помимо Москвы (146 проектов), стали: Татария (77), Санкт-Петербург (71), Белгородская область (58), Удмуртия (52), Башкирия (41), Республика Карелия (39), Иркутская область (37), Новосибирская область (36) и Краснодарский край (36). В ТОП-20 вошли субъекты 7 федеральных округов.

Наибольшее количество заявок поддержано от НКО (51,98%) и муниципальных учреждений и организаций (31,26%). На долю ИП и коммерческих организаций совокупно приходится около 16,76% заявок (ИП — 9,85%, коммерческие организации — 6,91%).

Отметим, что среди поддержанных проектов, где регион-заявитель — Москва, только 32 проекта являются локально московскими, общая сумма их поддержки — 294,4 млн рублей. Остальные проекты, заявленные от Москвы, предусматривают реализацию в регионах (проект «Музыкальное сердце театра» (Новосибирск), кинофестиваль «Золотой Ворон» (Чукотка)) или всероссийские проекты (проект «Цех драматургов», Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров «Театр 2.1», Фестиваль женской литературы и бардовской песни), общая сумма поддержки таких проектов свыше 1,1 млрд рублей. Остальные средства — более 1,8 млрд рублей направлены на поддержку проектов в регионы.

В преддверии старта новой «волны» конкурса Фонд инициировал сбор вопросов от авторов проектов, за двое суток поступило почти тысяча вопросов, которые легли в основу вебинара для заявителей. В помощь авторам проектов создан чек-лист для самопроверки, разработаны методические материалы по составлению заявки и бюджета проекта (они размещены в разделе «Документы» на сайте Фонда), записаны и опубликованы 10 обучающих подкастов, по одному о каждом критерии оценки, в которых описана суть каждого из них, приведены примеры удачных и не совсем верных формулировок, которые могли бы использоваться при заполнении заявки, а также вопросы для самопроверки, которые помогут посмотреть на заявку взглядом независимого эксперта.